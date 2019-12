64-jarige Maas van Beek wil 1000 kilometer fietsen in 24 uur

Superta­lent Evenepoel volgt Hazard op als Sportman van het Jaar in België

21 december Remco Evenepoel is gekozen tot Sportman van het Jaar in België. De 19-jarige wielrenner kreeg de voorkeur boven twee andere renners, Wout van Aert en Victor Campenaerts. Evenepoel won in zijn eerste jaar bij de profs onder meer de Clásica San Sebastián en de Europese titel tijdrijden. Van Aert, die voor Jumbo-Visma rijdt, boekte een ritzege in de Tour de France en Campenaerts verbeterde het werelduurrecord.