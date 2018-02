Zwembroek verschiet van kleur door vinding Apeldoornse student

Tom van Dieren (19) uit Apeldoorn, student Small Business op Saxion in Deventer weet het antwoord: bij hem. Alleen maar studeren, daar is Tom niet van. Dus bedacht hij dat een zwembroek van kleur zou moeten kunnen veranderen. Met in zijn achterhoofd het jongensspeelgoed van vroeger.



Maar verf op een speelgoedautootje is duidelijk wat anders dan een soepele zwemstof die moet voldoen aan alle eisen waaraan een zwembroek moet voldoen, wist de Apeldoorner. Toch liet het idee hem niet los. Anderhalf jaar lang deed hij onderzoek en testen. Tot zijn ontwerp nu geperfectioneerd is en Kickstarter zijn podium wordt.



Met nauwelijks technische kennis, maar een enorme onderzoeksdrang begon Tom aan zijn idee: hoe krijg ik een zwembroek die van kleur verandert? ,,Ik had het geluk dat Marco Aarnink, de bedenker van Drukwerkdeal en ook bezig met stoffen, een les kwam geven bij mij op school. Het was het eerste jaar van school. Ik vond het een fantastisch verhaal dat hij hield. Ik ben na afloop naar hem toe gegaan. Hij zette me op het juiste spoor. Bracht me in contact met andere mensen. Drukkers. Mensen in stoffen.''