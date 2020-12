Zware bewolking en regen verpesten ‘kerstster’ die voor het eerst in 800 jaar te zien was

Als planeten in hun baan om de zon vanaf de aarde gezien op één lijn staan, spreken astronomen van een conjunctie, een samenstand van hemellichamen. De allermooiste is die van Jupiter en Saturnus, de twee grootste planeten die allebei voornamelijk uit gassen bestaan. Dan wordt gesproken van de Grote Conjunctie.



Vandaag was het weer zover. Met een uur na zonsondergang (van 17.15 tot 18.15 uur) het hoogtepunt. Dan bedraagt de afstand tussen de twee gasreuzen vanuit ons perspectief 0,1 graad, een vijfde van de diameter van de maan.



Het ‘pop up-hemellichaam’ kan met het blote oog worden gezien als wordt voldaan aan enkele voorwaarden. Eén daar van is: de hemel moet helder zijn. En dat is precies waar het vanavond mis ging. Door zware bewolking en regen was er in Nederland helemaal niets te zien boven de horizon.



Veel Nederlanders reageren teleurgesteld. ,,Tja, dan heb je 800 jaar moeten wachten op het ultieme moment dat de stand van Jupiter en Saturnus samenvallen... En dan.... Tatarataaaa... Is het bewolkt!”, laat ook weervrouw Helga van Leur weten. ,,Als je in reïncarnatie gelooft, dan komen er wel meer kansen”, voegt ze daar hoopvol aan toe.



Op andere plekken in de wereld was het wondere schouwspel in de lucht wel te zien. Er komen meldingen voorbij uit onder meer Frankrijk, Duitsland en Turkije.