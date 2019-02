Zwangeren opgelet: er zit te weinig calcium in multivitaminepillen

Zwangere vrouwen krijgen te weinig calcium binnen. Zestig procent denkt dat te compenseren met het dagelijks slikken van multivitaminepilletjes, maar dat is niet voldoende. Er zit te weinig calcium in, waarschuwen onderzoekers uit Maastricht.

Zwangere vrouwen moeten dagelijks duizend milligram calcium binnenkrijgen. Via de multivitaminen die de meeste vrouwen slikken, krijgen ze gemiddeld slechts 124 milligram van de bewuste voedingsstof binnen.

Losse calciumtabletten bevatten wél genoeg van het mineraal, maar deze worden slechts door twee procent van de zwangere vrouwen geslikt. Dat blijkt uit een onderzoek van het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht onder 2500 zwangere vrouwen.

Moeders in spé die te weinig calcium binnenkrijgen, lopen het risico op een hoge bloeddruk wat weer kan overgaan in zwangerschapsvergiftiging. En die complicatie is nu juist heel gevaarlijk, zegt epidemioloog Luc Smits van de Universiteit Maastricht. Jaarlijks belanden vijfduizend vrouwen hiermee in het ziekenhuis. ,,In het ergste geval kan moeder of kind overlijden. Maar vaker leidt zwangerschapsvergiftiging tot problemen bij de baby. Die groeit niet goed of wordt eerder geboren.” Een tekort aan calcium kan ook leiden tot zwakke botten bij het ongeboren kind en een te laag geboortegewicht.

Vijf glazen melk

Door dagelijks vijf glazen melk te drinken krijgen zwangeren overigens ook de juiste hoeveelheid calcium binnen, maar volgens Smits zijn daar weinig vrouwen voor te porren. ,,De meeste vrouwen hebben daar geen zin in. Bovendien zitten zij niet op vijf glazen melk te wachten in de periode dat ze heel misselijk zijn.”

In plaats van een sloot melk slikt zestig procent van de zwangeren liever elke dag multivitaminen met onder meer foliumzuur, vitamine D, ijzer, zink en – jawel –calcium.

,,Zij denken misschien dat in die pilletjes álle vitaminen en mineralen zitten die ze nodig hebben, maar dat geldt helaas niet voor calcium,” zegt Smits. ,,In de multivitaminen, die we gewoon bij de drogist kopen, zit vaak maar een fractie van de benodigde hoeveelheid. Maar dat weten veel vrouwen niet. Elke verloskundige zou hier zwangeren op moeten wijzen.”

Verdeeld

De boodschappen van de fabrikanten moeten ook éénduidiger, vult arts-onderzoeker Jessica Willemse van de Universiteit Maastricht aan. Het meest gebruikte voedingssupplement, Davitamon Compleet Mama Omega-3 Visolie, schrijft op zijn site dat zwangere vrouwen nu ‘zeker weten dat ze alles binnenkrijgen’. Maar op de verpakking staat duidelijk dat er in één capsule 120 gram calcium zit. ,,Te weinig dus,” constateren de Maastrichtse onderzoekers.

En daar lopen de meningen uiteen. Davitamon stelt dat de Gezondheidsraad nooit een apart advies heeft gegeven voor zwangeren om extra calcium te slikken, wat bijvoorbeeld voor foliumzuur wel het geval is. Er geldt slechts een algemeen advies voor volwassenen om 950 tot 1000 milligram calcium te slikken. ,,Zolang er geen apart calcium-advies is voor zwangeren passen wij onze formule niet aan,” zegt een Davitamon-woordvoerder.

Vreemd, vindt onderzoeker Smits. ,,Er zijn ook geen speciale adviezen voor zwangeren over bijvoorbeeld magnesium en vitamine C en die stopt de fabrikant ook als extraatje in zijn multivitaminen. Wees dan consequent.”

Fabrikanten van voedingssupplementen zijn volgens de epidemioloog überhaupt niet snel geneigd om de hoeveelheid calcium op te schroeven in de supplementen. ,,Wanneer je daar 1000 milligram calcium aan toevoegt, worden de tabletten heel groot en worden ze er niet smakelijker op,” verklaart Smits.

Tientje

Overigens moeten zwangere vrouwen de multivitaminen gewoon blijven slikken, benadrukt hij. ,,Die zijn een prima aanvulling op hun voeding, maar zorg dat je ook voldoende calcium binnenkrijgt. Losse calciumtabletten voor de hele zwangerschap kosten nog geen tientje bij de drogist.”