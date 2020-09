Zombiebranden: tegen deze ondergrondse sluipmoordenaars is het lastig vechten

Het zijn sluipmoordenaars waartegen het moeilijk vechten is. In het Noordpoolgebied kan van het ene moment op het andere een bosbrand ontstaan. Niet veroorzaakt door de mens of een blikseminslag, wat ook gebeurt, nee, het vuur komt uit onverwachte hoek: uit de grond. Het fenomeen is al langer bekend, maar pas sinds vorig jaar wordt er uitgebreid onderzoek naar gedaan en dankzij de naam ‘zombiebranden’ bereiken ze het grote publiek. Het gaat om overwinteringsbranden, ondergrondse veenbranden. Als zij aan het eind van de zomer boven de grond uitdoven, woeden zij soms ondergronds verder. Een jaar later, in de late lente, kan het vuur weer tevoorschijn komen en richt het, zoals deze zomer, enorme schade aan in het Noordpoolgebied.