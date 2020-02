Zoektocht naar een vaccin tegen het coronavirus: waarom duurt dat zo lang?

De race om een vaccin begint op 10 januari. Op die vrijdag zetten Chinese wetenschappers de genetische code van coronavirus Covid-19 online. Het is het startsein voor de zoektocht naar een vaccin, op verschillende plekken in de wereld. Niet alleen in laboratoria van overheden, zoals in de VS en in Australië, maar ook van bedrijven, waaronder Johnson & Johnson en Moderna Therapeutics.