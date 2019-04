Zo groot is de kans dat je slachtoffer wordt van criminelen

Singles

Zo blijken singles meer risico te lopen dan mensen met een partner en valt het op dat wonen in een dorp minder ‘gevaarlijk’ is, dan in de grote stad. In een stad met meer dan honderdduizend inwoners is de kans op slachtofferschap meer dan 25 procent per jaar, terwijl dit in een stad met minder dan tienduizend inwoners net vijftien procent is.

Uit cijfers blijkt ten slotte dat als je al een keer slachtoffer bent geweest van woninginbraak, de kans groter wordt om hier nóg een keer mee te maken te krijgen. Inbrekers kennen dan je huis en zijn geneigd nog een keer terug te komen.