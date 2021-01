Zijn er echt aliens langsgekomen in 2017? ‘Denk groot en verwacht het onverwachte’

Zware bewolking en regen verpesten ‘kerstster’ die voor het eerst in 800 jaar te zien was

21 december Voor het eerst in achthonderd jaar was vanavond vanaf de aarde ‘de Grote Conjunctie’ met het blote oog te zien. De planeten Jupiter en Saturnus schuiven dan in elkaar en vormen een heldere stip aan de hemel. Maar zware bewolking en regen gooiden in Nederland roet in het eten. Nu moeten we tot 2080 wachten om Saturnus en Jupiter vanaf de aarde weer op één lijn te kunnen zien staan.