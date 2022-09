Wiskunde kan je leven redden: algoritme zorgt ervoor dat ambulances vaker op tijd aankomen

Nederland­se klimaaton­der­zoe­kers na drie dagen vertraging aan wal op onbewoond eiland Spitsber­gen

Een door de Rijksuniversiteit Groningen georganiseerde wetenschappelijke expeditie naar de Noordelijke IJszee is zaterdag aan land gegaan op een van de eilanden van Spitsbergen. De expeditie is al drie dagen in het gebied, maar wegens mist, hoge branding en ijsberen konden de onderzoekers niet landen.

17 juli