Wetenschappers zweten peentjes om lancering Nederlands ruimtesnufje

De Tropomi kan vanuit de ruimte de wereldwijde luchtkwaliteit in kaart brengen en zien waar broeigassen vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Die informatie kan helpen bij de strijd tegen klimaatverandering. De Nederlandse ruimtevaartorganisatie NSO noemde het instrument 'een bewakingscamera van de atmosfeer'. ,,De atmosfeer is heel dynamisch. Een paar jaar geleden zat er ineens een gat in de ozonlaag boven Europa en we wisten niet goed hoe die er kwam'', noemde Harry Förster van de NSO als voorbeeld. De Tropomi kan helpen bij het vinden van het antwoord op deze vraag.



Het instrument blijft minstens zeven jaar in de ruimte in de satelliet Sentinel-5P en levert een enorme hoeveelheid informatie op. Na elk rondje rond de aarde stuurt hij alle metingen terug naar de aarde. Per keer is dat genoeg data om een dvd mee te vullen. Per dag vult de Tropomi 16 dvd's. Wetenschappers over de hele wereld kunnen er gratis mee aan de slag.