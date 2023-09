Wetenschappers willen met hulp van burgers schimmel in kaart brengen

Wereldre­cord: Siberische worm ontwaakt na 46.000 jaar uit gesmolten permafrost

Wat je noemt een ‘winterslaap’. Een tot nu toe onbekende soort microscopisch kleine worm blijkt volgens een internationaal team van wetenschappers liefst 46.000 jaar te hebben overleefd in de permafrost van Siberië. De worm, een zogeheten nematode of rondworm, lag al die tijd in de fossiele overblijfselen van een eekhoornnestje. De extreem lange levensduur van de worm is een wereldrecord.