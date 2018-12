Wetenschappers vinden 100 miljoen jaar oude dinoveer in stuk barnsteen

Het stuk barnsteen met daarin de veren werd gevonden in de Hukawng-vallei in het noorden van Myanmar. Het gebied staat bekend om zijn rijkdom aan in hars gegoten fossielen. In het barnsteen blijft veel zacht weefsel intact en dat is voor wetenschappers van grote waarde.



De staartveren van de toenmalige vogels lijken niet op die van hun hun hedendaagse soortgenoten, zo schrijven de onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Palaeogeography. Het vermoeden is dat ze dienden als afleidingmanoeuvre, ongeveer zoals een hagedis zijn staart afwerpt als hij wordt opgejaagd.



Als een roofdier de vogels in spe te pakken kreeg, dan schudden ze hun staart af en namen de benen. Hun belager met een bek vol veren achterlatend. Sommige van de veren waren zelf langer dan hun drager zelf. In totaal werden in 31 stukken barnsteen veren of delen ervan teruggevonden.