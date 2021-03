Weekmakers en andere chemicaliën zorgen voor kleinere penissen en minder spermacellen

Het klinkt allemaal zorgwekkend, maar hoe ernstig is de situatie nu echt? Volgens Swan moeten we deze ontwikkelingen niet licht opvatten. Als het zo doorgaat zou volgens haar het voortbestaan van de mens zelfs bedreigd kunnen worden. Maar: is er reden aan te nemen dát het zo doorgaat?



Dat is nog maar de vraag, zegt Annemiek Nap, hoogleraar Voortplantingsgeneeskunde aan het Radboudumc. ,,We zien wel een afname in zaadcellen. Maar hoe zich dat gaat voortzetten, dat is koffiedik kijken.” Ook is het de vraag hoe gróót de invloed van de door Swan benoemde stoffen is.



Nap: ,,Het is complex. Er is bekend dat met name weekmakers vruchtbaarheid kunnen beïnvloeden. Maar in welke concentraties? En er zijn een heleboel factoren die invloed hebben op de kwaliteit van het zaad.” De temperatuur bijvoorbeeld: rond de 36 graden is ideaal.



,,Daarom zitten de ballen búiten het lichaam. Als mannen bijvoorbeeld extreem vaak op een verwarmde autostoel zitten dan kan een effect hebben op de zaadkwaliteit.” Ook alcohol speelt een rol. ,,Als je tien biertjes drinkt, dan heb je misschien een dag een kater. Maar je zaadcellen hebben óók een kater, en het kan twee maanden duren voor die hersteld zijn.”