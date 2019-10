Zo veel liedjes als er over ons hart zijn geschreven, zo weinig zijn er over onze neus. Onterecht, want het hart is alleen maar een pomp, meer niet. Bovendien is er met dat hart bijna altijd wel wat mis. Het is gebroken of gestolen, en anders moet ’t wel worden gedotterd. Terwijl die trouwe neus zo veelzijdig is: hij ruikt, ademt en kan zelfs lopen. Zonder die neus heeft ons hoofd geen karakter en onze bril niks om op te rusten. We zouden weleens wat blijer mogen zijn met onze neus. Daarom is het fijn dat Johnny Kraaijkamp en Rijk de Gooijer dat nog maar eens op ons kwetsbare hart drukken.



Napoleon wist al dat de neus meer verbonden is met liefde dan het hart. Niet voor niets stuurde hij na een veldslag in Egypte een bode vooruit naar zijn vrouw Josephine met het bericht: ‘Schat, was u niet! Ik kom eraan!’ Nu, ruim 200 jaar later, worden er in Amerika heuse feromoonfeestjes gegeven. Hier liggen gedragen T-shirts van de feestgangers in afgesloten zakken op tafel. Vervolgens is het snuiven geblazen. Bevalt de geur, kijk dan naar het nummer op de zak, zoek het bijbehorende hoofd en begin met flirten. Stinkt het shirt, snuffel dan gewoon even verder.