Waarom je een mug niet ziet wegvliegen na het prikken

Dit blijkt uit een onderzoek van Wageningen University & Research en de University of California dat gepubliceerd is in het Journal of Experimental Biology. Het onderzoek staat in het teken van een groter project waarin opgedane kennis wordt gebruikt voor de bestrijding van ziektes die verspreid worden door muggen, zoals malaria. Kennis over hoe deze ongezien weg weet te komen, is volgens de onderzoekers nuttig.