Waarom dit een topjaar wordt in de ruimte

ZOMERUNIVERSITEIT ‘Dat Irma Sluis zo’n gesprekson­der­werp werd, illu­streert hoe ver we achterlo­pen’

26 juli De knapste koppen van Nederland vertellen deze zomer over ontwikkelingen in hun vakgebied. Vandaag: Hoogleraar gebarentaal Onno Crasborn ziet het als zijn missie om wat te doen aan de sociale eenzaamheid van de 1,7 miljoen doven en slechthorenden. Velen hebben er later baat bij.