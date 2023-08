Vier nieuwe bemanningsleden naar ruimtestation ISS

Bij jonge mensen met beroerte speelt mogelijk kanker een rol

Bij jonge mensen die een beroerte krijgen, speelt mogelijk kanker een rol bij het ontstaan ervan, stellen onderzoekers van het Radboudumc in Nijmegen. ,,Het is waarschijnlijk dat de kanker al aanwezig was toen de patiënt de beroerte kreeg”, legt hoogleraar neurologie Frank-Erik de Leeuw van de universiteit uit. ,,De diagnose was alleen nog niet gesteld.”