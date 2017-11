Verschrikkelijke sneeuwman is gewoon een beer… of toch?

Het meest tot de verbeelding sprekende stukje bewijsmateriaal kwam van een harig en aapachtig opgezet wezen uit het Messner Mountain Museum. Het creatuur, dat een mengelmoes van berenhaar en een hondengebit bleek, zette de trend voor de rest van het onderzoek. Ook vijftien restanten uit de archieven van musea en dierentuinen werden onder de loep genomen, maar ook in deze gevallen ging het om berensoorten die op de Himalaya en de Tibetaanse hoogvlaktes leven.



Hoewel de studie niet het bewijs voor het bestaan van de Yeti leverde, gaf het de onderzoekers wel nieuwe inzichten in de evolutionaire ontwikkeling van de beer. Twee dna-sporen, die werden vergeleken met de gegevens uit een internationale database, waren namelijk niet helemaal thuis te brengen. De wetenschappers zeggen dat het om een onbekende berensoort gaat. Mogelijk gaat het om hybride, een kruising tussen een bruine beer en een ijsbeer.



Lindqvist is ervan overtuigd dat de uitkomst van het onderzoek de mythe niet voorgoed de kop in zal drukken. ,,Ik weet zeker dat de legendes en mythes voort zullen leven'', lacht ze. ,,Je kunt nooit helemaal bewijzen dat er daar buiten niets is.'' Een mening die ook cryptozooloog, speurder naar verborgen levensvormen, Jonathan Downes is toegedaan. ,,Ik denk dat er nog steeds een kans bestaat dat er onbekende apensoorten zijn, die wachten op ontdekking.''