Van de Vikingen tot de Muppet Show: elke taal kent raadsels en geheimen

Aan de hand van Alla Peeters en Petra Sleeman, docenten verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, en andere taalkundigen maken we in het boek Taalmysteries (Uitgeverij Lias) een boeiende reis langs geheimen van taal. Wat is bijvoorbeeld het geheim van die beroemde Zweedse kok die met zijn onbegrijpelijke Zwengels (een mengeling van Zweedse klanken en Engels) honderden miljoenen mensen weet te boeien? Taalkundige Martje Wijers ontrafelt het geheim. Zweeds is net als Mandarijn een toontaal – hetzelfde woord krijgt met een andere klank andere betekenissen, en de kok sluit daar prima op aan. ,,Hij spreekt melodieus en ritmisch door lange en korte klanken regelmatig af te wisselen en door omhoog en omlaag te gaan in toonhoogte. Dat zangerige geluid serveert hij op een bedje van klinkers en hij besprenkelt het geheel met nog wat extra å’s en ö’s. Daarmee creëert hij een ‘smörgåsbord’ (traditioneel Zweeds buffet, red.) van de opvallendste fonologische kenmerken van het Zweeds’’, legt Wijers uit.