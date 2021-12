Toch niet uitgestorven: voor het eerst in 22 jaar is deze ‘lopende’ vis weer gespot

De vis is gespot in de Tasman Fracture Marine Park, een groot natuurgebied even groot als Zwitserland waarin leven is gevonden tot 4000 meter diepte in een barst in de aardkorst. Door beelden van een camera die wetenschappers in de barst hadden geplaatst, kwamen ze er onverwachts achter dat er misschien op de verkeerde plekken naar de vis werd gezocht. Lang werd gedacht dat de roze handvis in ondiepe wateren leefde, maar dit exemplaar is gevonden op een diepte van maar liefst 150 meter.