Tiener ontdekt nieuwe planeet op derde stagedag bij NASA

De ontdekking dateert van vorige zomer, toen Cukier stage liep bij NASA’s Goddard Space Flight Center in Maryland. Bij het doorpluizen van telescoopbeelden van ‘planetenjager’ TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) stuitte hij op een planeet die niet rond één, maar rond twee sterren draait. Hij schakelde meteen zijn mentor in en, toen ze er na een periode met ups en downs zeker van waren, ook andere collega’s. De planeet kreeg de naam TOI 1338 b mee. Nieuwe planeten die gevonden worden met TESS worden niet genoemd naar de ontdekker ervan, maar beginnen met TOI. Net zoals TOI 700 d, de pas ontdekte planeet die gelijkenissen vertoont met de Aarde en waarop eventueel leven mogelijk zou zijn. Cukier moest systemen onderzoeken waarbij twee sterren rond elkaar cirkelen. ‘Ik was ongeveer drie dagen bezig met mijn stage toen ik een signaal van een systeem genaamd TOI 1338 zag’, zei Cukier over zijn ontdekking. De student zag iets in de baan van twee sterren dat het licht blokkeerde. ‘Eerst dacht ik dat het een stellaire eclips was, maar de timing klopte niet. Het bleek een planeet te zijn.’

TOI 1338 b is volgens NASA de eerste planeet met twee eigen sterren die ontdekt werd met TESS. Het is ook nog maar de dertiende ooit gevonden van zijn soort. De planeet is 6,9 keer groter dan de Aarde - ongeveer zo groot als Saturnus - en ligt op 1.300 lichtjaren in het sterrenbeeld Schilder. Een van de twee sterren is tien procent groter dan onze zon. De andere is kouder, minder helder en qua massa maar een derde van onze zon.



Volgens de student, een echte Star Wars-fan, lijkt TOI 1338 b, die zich elke 93 tot 95 dagen rond twee sterren beweegt, op de fictieve planeet Tatooine uit de science fiction-reeks. ‘Bij elke zonsondergang gaan er twee sterren onder’, aldus Cukier.



De tiener droomt nu al hardop van studeren aan een van de drie Amerikaanse topuniversiteiten Princeton, MIT of Stanford.