Revolutionaire vondst: 60.000 Mayabouwwerken ontdekt

‘Heelal trakteert deze week op zeldzame blauwe superbloedmaan’

30 januari Liefhebbers van een mooie maan opgelet! De NASA maakt melding van een driedubbel natuurverschijnsel dat eraan komt: een blauwe superbloedmaan. Het is ruim 36 jaar geleden dat deze voor het laatst te zien was. In Nederland zullen we het helaas moeten doen met de foto’s van anderen, wij kunnen 'slechts' een blauwe supermaan zien, het 'bloed' moeten we aan anderen laten.