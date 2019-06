Powerbacterie in darmen kan leiden tot opvallend beter uithoudingsvermogen

Wetenschappers van de Harvard-universiteit in Amerika hebben ontdekt dat marathonlopers met een extreem groot uithoudingsvermogen grote aantallen van een bacteriesoort in hun darmkanaal hebben. Veel meer dan ongetrainde mensen. Proeven met muizen, die de microben kregen ingebracht, hebben aangetoond dat de knagers ‘opvallend betere atletische prestaties’ konden leveren.

Hoe het precies werkt, weten de experts onder leiding van professor George Church nog niet. Het vermoeden bestaat dat de bacteriën het stofje lactaat afbreken. Lactaat, een zuur dat verband houdt met vermoeidheid tijdens inspanning, komt vrij als het lichaam bij beperkte zuurstofniveaus glucose gebruikt om energie te produceren. De bacteriën die bij de hardlopers werden gevonden, breken het lactaat af. Het gevolg is: hoe minder van dat stofje, des te meer energie overblijft om krachtinspanningen te leveren.

,,We hebben aangetoond dat de bacteriën een ​​essentieel onderdeel van fysieke prestaties kunnen zijn”, schrijven de onderzoekers in hun rapportage waaruit The Guardian citeert. Ze stellen ook dat het nog veel te vroeg is om te juichen. Hoewel de proeven met muizen gunstig uitpakten, moeten nog klinische testen met mensen worden gedaan. Verder is het nog maar de vraag of de bacteriën op termijn al dan niet bij professionele sporters mogen worden ingebracht, omdat de powermicroben wellicht onder de noemer doping zullen worden geschaard.

Stoelgangmonsters

Hoe dan ook is de impact van de bacteriën opvallend groot, melden de onderzoekers in het gezaghebbende tijdschrift Nature Medicine. In de publicatie staat hoe de wetenschappers hun studie verrichtten. Ze verzamelden (met toestemming) ontlastingsmonsters van vijftien atleten die deelnamen aan de marathon van Boston (VS). Dat deden ze een week voor de race en in de week daarna. Het team ontdekte dat de Veillonella-bacterie meer aanwezig was bij sporters nadat ze de race hadden gelopen dan in de dagen daarvoor. Vergelijkbare veranderingen werden gevonden bij de analyse van stoelgangmonsters van nog eens 87 atleten die zowel voor als na de training werden genomen.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Shutterstock

Loopwiel

Daarna verplaatste het onderzoek zich naar muizen. In totaal zestien knagers kregen de ‘anti-vermoeidheidsbacterie’ ingebracht, waarna in een loopwiel hun uithoudingsvermogen werd getest. Eenzelfde aantal muizen kreeg een bacterie waardoor ze het stofje lactaat in hun lijf helemaal niet meer konden afbreken. Wat bleek? De muizen met de Veillonella-microbe konden 13 procent langer rennen dan hun onbehandelde soortgenoten.