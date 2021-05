Pentagon: Chinese raket crasht rond 8 mei op aarde, exacte locatie pas uren daarvoor bekend

De Amerikanen verwachten dat de tuimelende Chinese raket die op de weg terug is naar de aarde, zaterdag ergens op onze planeet zal crashen. Het is alleen nu nog onmogelijk om vast te stellen waar precies.

,,US Space Command is op de hoogte en volgt de locatie van de Chinese Long March 5B in de ruimte, maar het exacte punt van binnenkomst in de atmosfeer van de aarde - naar verwachting rond 8 mei - kan pas enkele uren daarvoor worden bepaald”, aldus een woordvoerder van het Pentagon.

De experts van het Europese Ruimteagentschap ESA hielden het gisteravond nog op 9 mei. Volgens vluchtdata liggen delen van Spanje, Italië en Griekenland in het risicogebied, dat is vastgesteld tussen 41 graden noorderbreedte en 41 graden zuiderbreedte. De eventuele resten kunnen ook in de oceaan plonzen.

7 kilometer per seconde

De raketkern van 30 meter hoog waarmee donderdag succesvol de module Tianhe (Hemelse harmonie) voor een Chinees ruimtestation werd gelanceerd, draait vandaag in een baan rond de aarde op een hoogte van zo’n 200 kilometer. Het object behaalt een snelheid van ruim 25.000 kilometer per uur of 7 kilometer per seconde.

Het is vrijwel onmogelijk om te voorspellen welke onderdelen verbranden dan wel neerstorten. De meeste objecten verbranden bij terugkeer in de atmosfeer, zeggen deskundigen. Maar een jaar geleden kwam puin van een Long March 5B-raket terecht in Ivoorkust, waarbij huizen werden beschadigd.

Op deze website is de koers van de huidige raket te volgen en wordt ook de berekende toekomstige koers om de aarde weergegeven. Hoewel 70 procent van het aardoppervlak uit water bestaat, vliegt de raket vanaf komende nacht weer meermaals over het Zuid-Europese vasteland.

