Op hol geslagen deel van SpaceX-raket ligt op ramkoers met de maan

update Ruimtetele­scoop James Webb heeft enorme spiegel opengevou­wen: ‘Fantasti­sche mijlpaal’

De nieuwe ruimtetelescoop James Webb heeft in de ruimte zijn belangrijkste onderdeel opengevouwen, een metersgrote spiegel die het licht uit het heelal opvangt, meldde de NASA zaterdag. Het was de laatste stap van het eerste deel van de installatie van het observatorium die vlekkeloos verlopen is.

8 januari