Onze jaarkalender veranderde in 1582: in één keer gingen we van 4 naar 15 oktober

Met 131.072 antennes op zoek naar de geheimen van het heelal

Het is nog nooit vertoond: een vierkante kilometer aan radiotelescopen die ons moeten helpen bij onze zoektocht in het heelal. De bouw ervan is gisteren begonnen in Australië. ,,Dit is enorm spannend”, zegt de Nederlandse astronoom Mark Bentum.

6 december