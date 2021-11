Onschatbare collectie van Bert Degenaar: ‘De hebzucht heeft zijn grenzen’

Hij noemt het ‘de kers op de taart’. ,,Het is een eer om een eigen kamer te hebben in het Museum Boerhaave in Leiden, dat in 2019 werd uitgeroepen tot het beste van Europa. Ik ben er te gast voor de tentoonstelling Machtige Verzamelingen. Met een fantastische presentatie’’, zegt Bert Degenaar met trots in zijn stem. ,,Dat is ook een erkenning van het nationaal belang van mijn collectie.’’