Video Wetenschap­per: We moeten stoppen met ons genderto­neel­stuk­je

31 augustus ,,We zijn niet vrouw, we doen vrouw.'' In de genderstudies is het een bekend concept. Wij spelen allemaal een toneelstukje. In onze maatschappij hebben we afspraken met elkaar gemaakt hoe jij je als vrouw of man moet gedragen. Maar van nature hoeft dit helemaal niet zo te zijn. Sociaal wetenschapper Linda Duits (Universiteit Utrecht) onderzoekt hoe het spelen van deze genderidentiteit precies in zijn werk gaat.