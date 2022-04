Onderzoekers: Mysterieuze veranderingen in temperatuur Neptunus

Mogelijk eerste planeet buiten onze Melkweg ontdekt

Voor het eerst lijkt er een planeet te zijn ontdekt in een heel ander sterrenstelsel, dus buiten onze Melkweg. Helemaal zeker is het nog niet, en het is sowieso bijzonder moeilijk om bevestiging te krijgen, maar de metingen kunnen wetenschappers een nieuwe plek bieden om naar planeten te zoeken.

