Nooit eerder was het zó warm op Antarctica

Het record werd geregistreerd op de Esperanza-basis – een permanent bemand poolstation in de gelijknamige hoofdstad van Argentijns Antarctica. Op een andere basis in het gebied, de Marambio-basis, steeg het kwik naar 14,1 graden. Voor die plek was dat een record voor de maand februari.



Het schiereiland van Antarctica is volgens de gezaghebbende World Meteorological Organisation een van de snelst opwarmende plekken in de wereld. In 50 jaar tijd is het er ongeveer 3 graden warmer geworden. Bijna alle gletsjers in de omgeving smelten.



Klimaatwetenschapper James Renwick - van de Victoria University of Wellington - noemt de meting ,,indrukwekkend’’. ,,Het is een gebied dat heel snel opwarmt. Soms is het er warm genoeg om een ​​T-shirt te dragen’’, aldus klimaatwetenschapper Nerilie Abram tegenover The Guardian.



Eind vorig jaar concludeerden wetenschappers dat de keizerspinguïn, ‘s werelds grootste pinguïnsoort, nog voor het einde van deze eeuw uitsterft. De pinguïn van ongeveer 1,20 meter wordt geplaagd door het snel smelten van het zee-ijs rondom Antarctica.



Maar het tij kan nog keren. Als het klimaatakkoord van Parijs wordt uitgevoerd en de opwarming van de aarde beteugeld blijft tot maximaal 1,5 graad, zal het aantal keizerpinguïns met slechts een derde afnemen. De soort kan dan overleven, schreven wetenschappers in het gezaghebbende Global Change Biology.