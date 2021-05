Nieuwe ‘spraakzame’ dinosaurus ontdekt in Mexico

Eén op de tien vrouwen wereldwijd krijgt een miskraam

27 april Wereldwijd krijgt een op de tien vrouwen een miskraam. Dat staat in een rapport dat vandaag is gepubliceerd in The Lancet. Het probleem wordt volgens het wetenschappelijke tijdschrift ‘al veel te lang geminimaliseerd’, met name op het psychologische vlak.