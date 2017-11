Nieuwe planeet ontdekt met beste kans op leven ooit

,,Dit is spannender dan de ontdekking van Proxima Centauri b en bijzonder veelbelovend'', vertelt Emily Rice van het American Museum of Natural History aan Gizmodo. ,,De ster rond de planeet is stiller en minder actief.'' Het probleem met Proxima Centauri b is dat de ster er omheen massa’s ultraviolette en X-stralen uitstuurt die leven op de planeet onmogelijk maken. Dat is bij Ross 128 b niet het geval, de ster is een inactieve rode dwergster.



Ook planeetonderzoeker Daphne Stam van de TU Delft is verheugd door de vondst: ,,Het is een mooie ontdekking, maar het betekent niet dat we meteen allemaal plannen kunnen gaan maken'', lacht ze. Ze verwacht dat de kans op leven niet zo groot is: ,,Het is een rode dwergster die nu rustig is, maar dat soort sterren staat er om bekend vroeg of laat te exploderen. De deeltjes die dan vrijkomen zijn vaak gevaarlijk voor levende organismen. Daarnaast is het nog maar de vraag of Ross 128 b überhaupt een atmosfeer en dus zuurstof heeft.''



Volgens Stam levert de vondst vooral veel interessante informatie op. Ze vervolgt: ,,We deden al onderzoek naar Proxima Centauri b, om te proberen te achterhalen wat voor soort wolken daar voorkomen. Die wolken vertellen namelijk iets over de temperatuur op een planeet. Bij deze nieuwe planeet zouden we dat ook graag doen.'' Het feit dat Ross 128 b erg dicht bij de ster staat, maakt het lastig om hem te bestuderen. Door die positie is het volgens Stam namelijk moeilijk om het onderscheid te maken tussen het licht van de ster zelf en dat van de planeet. Stam: ,,En juist dat licht, en in het bijzonder de richting van de trillingen ervan, kunnen ons iets vertellen over de atmosfeer op een planeet.''