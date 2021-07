Nederlandse robotarm na reis van een week aangekomen bij ruimtestation ISS

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Uitgesteld

Het werk aan de ERA begon al in de jaren 80, maar de plannen werden meerdere keren veranderd en lanceringen werden keer op keer uitgesteld. De Nederlandse astronaut André Kuipers zou de robotarm in 2012 in ontvangst nemen toen hij zelf in het ISS verbleef, maar dat ging niet door. Op het laatste moment werd de lancering nog met een week uitgesteld, van 15 naar 21 juli.

De ontwikkeling en de bouw van de arm hebben ongeveer 360 miljoen euro gekost. Daarvan droeg Nederland zo’n 240 miljoen euro bij. Hoofdaannemer is het bedrijf Airbus Defence and Space in Leiden. Dat werd in de jaren 60 opgericht onder de naam Fokker Ruimtevaart en heette later Dutch Space.