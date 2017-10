Nederlands ruimtesnufje Tropomi succesvol gelanceerd

Demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken reageerde positief op het nieuws. ,,De Tropomi laat zien hoe we in Nederland met innovatie en doorzettingsvermogen grenzen verleggen en oplossingen bieden voor mondiale uitdagingen. Met deze Nederlandse innovatie versterken we onze positie in de Europese ruimtevaartsector.''



Volgens Jasper Wamsteker, woordvoerder namens het team achter Tropomi, zat de spanning er een half uur voor de lancering bij iedereen in. ,,Het is natuurlijk het levenswerk van het hele team, dus we hopen op een goede afloop. Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen barstte net op het podium uit in het nummer I'm so excited, dat omschrijft de sfeer misschien wel het beste.'' Het team keek live mee tijdens een groot evenement waarbij onder meer astronaut André Kuipers aanwezig was.