Natuurkundige Stephen Hawking overleden

Theory of everything

De in Oxford geboren astrofysicus leed aan de neurologische ziekte ALS. De wetenschapper kon uitsluitend met een spraakcomputer communiceren en bewoog zich al tientallen jaren per rolstoel voort. De aandoening werd vastgesteld in 1963, toen hij 21 jaar oud was. Artsen gaven hem toen hooguit 2 jaar.



In Het Heelal hield Hawking nog rekening met het bestaan van God, maar in The Grand Design (2010) blijkt dat hij tot andere inzichten was gekomen. Natuurwetten als de zwaartekracht verklaren de oerknal en het begin van ons heelal. ‘Het is niet noodzakelijk om naar God te wijzen om het universum in werking te zetten', schreef hij.



In 2014 verscheen over het leven van Hawking de film The Theory Of Everything. Zelf heeft de wetenschapper ook een aantal tv-optredens gemaakt, zo verscheen hij een aantal keer in de populaire comedyserie The Big Bang Theory.