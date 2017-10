NASA: Maan had toch een dampkring

Huismussen in de stad staan stijf van de stress

4 oktober Tegen een burn out aan? Je bent niet de enige: huismussen in de stad hebben 'veel meer stress' dan hun soortgenoten op het platteland. Recent onderzoek wijt dat een slechtere luchtkwaliteit en ongezond voedsel. En daar moeten wij mensen ons ook zorgen over maken, zeggen de onderzoekers.