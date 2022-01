Nasa en ESA maken plannen voor schoonmaak ruimte-afvalberg

update Ruimtetele­scoop James Webb eindelijk succesvol gelanceerd

De ruimtetelescoop James Webb is vandaag met succes gelanceerd. James Webb is de opvolger van de beroemde Hubble-telescoop. Met de nieuwe telescoop willen wetenschappers de komende tien jaar een nog beter beeld van het heelal krijgen. James Webb gaat onder meer op zoek naar sporen van de oerknal en planeten waar buitenaards leven mogelijk is.

25 december