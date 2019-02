Mysterie waarom zebra’s strepen hebben mogelijk opgelost

Video Wetenschap­pers: Je kunt dingen leren tijdens je slaap

15 februari Tijdens je slaap kan je geheugen manipuleren en zo herinneringen wissen of een vreemde taal leren. Het klinkt als sciencefiction, maar de wetenschap is dichterbij dan je denkt. Lucia Talamini is neurobioloog aan de Universiteit van Amsterdam en legt in dit college bij de Universiteit van Nederland* uit hoe zij onderzoek doet naar geheugenmanipulatie op specifieke momenten in de slaap.