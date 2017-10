Losgescheurde mega-ijsschots legt uniek ecosysteem tijdelijk bloot

Afgelopen juli gebeurde wat wetenschappers al lang vreesden: Larsen C, de op twee na grootste ijsberg ter wereld, scheurde los en dreef weg in zee. Het losgescheurde stuk van 5.800 vierkante kilometer bleef lange tijd op dezelfde plaats dobberen, maar inmiddels begint het weg te drijven.

Pas nu wordt duidelijk dat de ijsberg boven een uniek ecosysteem lag dat wetenschappers dolgraag willen bestuderen. Alleen is er niet veel tijd meer: het ecosysteem lag namelijk 120.000 jaar onaangeroerd onder het ijs. Het oppervlak zal snel opwarmen, waardoor de organismen in het ecosysteem binnen de kortste keren zullen verdwijnen. ,,Ik kan me geen meer dramatische verandering van levensomstandigheden indenken, in geen enkel ander ecosysteem op aarde”, aldus Julian Gut, zeebioloog aan het Alfred Wegener Instituut. Het komt er dus op aan zo snel mogelijk actie te ondernemen.

Witte mat

Voor ze het ecosysteem kunnen onderzoeken, is het speculeren welke organismen er leven. In 2005 trok een onbemande onderzeeër onder de ijsberg. Op de videobeelden die de duikboot toen maakte, is een witte mat te zien. Dat wijst op de aanwezigheid van een microbe (levend wezen dat te klein is om met het blote oog te kunnen zien) die teert op zwavel en een unieke chemotrofe oester. Een chemotroof-organisme haalt, in tegenstelling tot fototrofe-wezens, energie uit andere bronnen dan de zon.