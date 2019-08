KNMI verbaasd over zeldzame onweersbuien in buurt Noordpool

‘We begrijpen weinig van de zwaarte­kracht, het menselijk verstand schiet tekort’

11 augustus De knapste koppen van Nederland vertellen deze zomer over ontwikkelingen in hun vakgebied in de Zomeruniversiteit. Vandaag deel 5: Gerard ‘t Hooft (73) is een grote naam in de theoretische natuurkunde. Voor zijn onderzoek kreeg hij in 1999 de Nobelprijs. Hoe staat het met zijn zoektocht? ,,De zwaartekracht blijft een buitengewoon uitdagend probleem.’’