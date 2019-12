Klimaatadvocaat: De staat faalt ons te beschermen tegen het gevaar

Cox is een van de initiatiefnemers van de eerste rechtszaak waarin een staat ter verantwoording wordt geroepen omdat die meer zou moeten doen om zijn burgers te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Die primeur van de Nederlandse stichting Urgenda, zes jaar geleden, heeft inmiddels wereldwijd navolging gekregen. Burgers in onder andere Ierland, de VS en Nieuw-Zeeland sleepten hun regering voor de rechter en grote olieconcerns worden aangeklaagd vanwege hun aandeel in de schade die het gevolg is van klimaatverandering.