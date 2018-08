Kleine hondjes liegen over hun lengte

zomeruniversiteit deel 5 Cardioloog zet zich in voor vrouwen: Man kan beter met stress omgaan

5 augustus De knapste koppen van Nederland vertellen deze zomer over de ontwikkelingen in hun vakgebied. En wat je er in elk geval van moet weten. Vandaag: Angela Maas (61). Ze is cardioloog in het Radboudumc in Nijmegen en de eerste hoogleraar Cardiologie voor vrouwen in Nederland. ,,Vrouwen met hartproblemen voelen zich inmiddels vaker begrepen. Maar we zijn er nog niet.”