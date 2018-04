In Soedan neergekomen asteroïde was restant van verdwenen planeet

De asteroïde heeft de wetenschappelijke naam 2008 TC3. Hij was ongeveer vier meter groot. Op 7 oktober 2008 kwam hij de dampkring van de aarde in, wat volgens ruimtevaartorganisatie NASA resulteerde in een spectaculaire vuurbal. De asteroïde explodeerde zo'n 37 kilometer boven Soedan en de resten kwamen neer in de woestijn.



Enkele tientallen brokstukjes van een paar centimeter groot zijn teruggevonden. Hoewel er regelmatig ruimtepuin de aardatmosfeer binnendringt, was deze gebeurtenis bijzonder, omdat de asteroïde pas een dag voor binnendringen werd opgemerkt en het de eerste keer was dat de plaats en tijd van neerkomen van tevoren waren berekend. Het onderzoek staat in het wetenschapsblad Nature Communications.