IJsberg A68 op drift: gevaarte potentiële bedreiging voor al het zeeleven

Achter de wat stoffige naam A68 gaat een van de allergrootste ijsbergen ooit schuil. Op 12 juli 2017 begon A68 aan een eigen leven. Hij brak af van de Larsen C-ijsplaat in Antarctica en zijn omvang was immens: 5800 vierkante kilometer groot (twee keer zo groot als Luxemburg), met een gewicht van een biljoen ton. Zijn gemiddelde dikte was 232 meter, de maximale dikte 280 meter.