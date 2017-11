Het gat in de ozonlaag is het kleinst sinds 1988, maar dat komt niet door ons

Het gat in de ozonlaag boven Antarctica is dit najaar veel kleiner dan vorig jaar. Volgens ruimtevaartorganisatie NASA blijkt uit metingen met een ruimteballon dat de grootte van het gat op dit moment het kleinste is sinds 1988.

De zwakke plek in de ozonlaag is nog steeds 19,6 miljoen vierkante kilometer. In 2016 was het gat nog 23,5 miljoen vierkante kilometer groot. In 2006 was het gat op zijn grootst, sindsdien neemt de omvang langzaam af. Het ozongat bereikt jaarlijks tussen september en oktober zijn maximum, omdat de winter op Antarctica dan verloopt. Hierna krimpt het gat geleidelijk weer.

Het gat in de ozonlaag ontstaat door schadelijke cfk-stoffen, die vroeger in koelkasten en in spuitbussen werden gebruikt. Volgens de NASA en het Amerikaanse onderzoekslaboratorium NOAA hebben stormachtige weersomstandigheden in het poolgebied de verkleining veroorzaakt. De lucht boven Antarctica zou warmer zijn geworden dan normaal, waardoor de cfk's chloor en broom niet de kans kregen om ozon af te breken. Volgens de wetenschappers is er dus geen sprake van een snelle genezing.

Bescherming