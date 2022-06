Groeiend en alles verslindend zwart gat ontdekt

Astronomen in Australië hebben elders in het heelal een enorm, snelgroeiend zwart gat gevonden dat alles in de omgeving opslurpt. Wetenschappers zoeken al meer dan vijftig jaar zonder succes naar dit soort superzware objecten.

Het zwarte gat, met de massa van drie miljard zonnen, verbruikt volgens verschillende media elke seconde het equivalent van één aarde en schijnt 7000 keer helderder dan al het licht van onze eigen Melkweg.

Lees ook Nederlanders ontdekken verscholen zwart gat

Onderzoekers waren op zoek naar ongewone sterren toen ze het superzware zwart gat tegenkwamen. De ontdekking werd gedaan met behulp van de SkyMapper-telescoop van een observatorium in New South Wales. De vondst werd bevestigd door het team via een telescoop in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad.

Hoofdonderzoeker Christopher Onken: ,,Wat we hebben gevonden, is wat lijkt op het meest lichtgevende groeiende zwarte gat in de laatste negen miljard jaar van de geschiedenis van het universum.” Hij schat in dat het object, dat de naam J1144 heeft gekregen, zich min of meer halverwege ons universum bevindt.

Speld in een hooiberg

Het enorme zwarte gat is vooralsnog ontsnapt aan de aandacht van observatoria omdat het zich als het ware achter onze Melkweg bevindt, waar zoveel sterren zijn dat het zoeken is naar een speld in een hooiberg.

Een zwart gat is een gebied in de ruimte waaruit niets – geen deeltjes en zelfs geen licht – kan ontsnappen. Dit komt door een extreme vervorming van de ruimtetijd, door de zwaartekracht van een enorme massa. Hun licht komt van een ring van gas, stof en sterren die om het zwarte gat cirkelt.

Astronomen hopen dat deze zeldzame vondst wetenschappers zal leren over de vorming van sterrenstelsels.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: