Geen wapen of uitvinding zo dodelijk als de mug

Hartopera­tie voor iedereen live te volgen vanuit de huiskamer

6 november Ruim tweehonderd behandelaars en geïnteresseerden kijken vandaag (woensdag) mee met de hartoperatie van twee Nederlandse mannen in het Catharina Hart- en Vaatcentrum. Patiënten van wie de verkalkte aortakleppen hard aan vervanging toe zijn. De een hoopt straks weer over de tennisbaan te rennen, de ander ziet uit naar bladeren ruimen in de tuin.