Fossiel van slak uit dinosaurustijd gevonden

De onderzoekers hebben hun bevindingen gepubliceerd in Cretaceous Research, een wetenschappelijk tijdschrift. Het beestje is perfect bewaard gebleven in een doorzichtig stuk barnsteen. Zelfs de weke delen, waaronder de tentakels en ogen, zijn intact. Volgens het team onder leiding van de Chinese onderzoeker Lida Xing is de vondst uniek in zijn soort.



Het fossiele slakje komt uit een privécollectie. Het wetenschappelijke belang werd pas duidelijk toen de onderzoekers het in handen kregen. ,,Oude boomhars heeft een uitzonderlijk vermogen tot preserveren'', legt de Australische coauteur Jeffrey Stilwell uit tegenover National Geographic. ,,Het vangt de fijnste details van honderden miljoenen jaren oude organismen in een perfecte 3D-ruimte. Zodanig dat het lijkt alsof ze gisteren in het barnsteen terecht zijn gekomen.''