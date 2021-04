Filosoof Jurriën Hamer hekelt mythe van de vrije wil: ‘Slagen is net zomin een keuze als falen’

Jurriën Hamer neemt de handschoen op. In zijn boek Waarom schurken pech hebben en helden geluk presenteert hij zijn nieuwe filosofie van de vrije wil. Laten we onszelf niet langer voor de gek houden, aldus de filosoof. De vrije wil bestaat niet, heeft nooit bestaan. Waarom? ,,Omdat we een product zijn van onze genen, van onze geschiedenis en van onze omstandigheden’’, zegt Hamer. Het is niet zo dat je alles kunt willen, dat als je maar echt wilt, alles mogelijk is. De mens kiest zijn wil niet zelf uit.