Eerste raketlancering in West-Europa mogelijk vanuit Nederland te zien

Tom Hanks sloeg uitnodi­ging ruimtereis Jeff Bezos af: ‘Ga geen 28 miljoen betalen’

Tom Hanks had vorige maand de ruimte in kunnen gaan met de commerciële raket van Jeff Bezos. De acteur vertelde in de talkshow van Jimmy Kimmel waarom hij die uitnodiging vriendelijk heeft afgeslagen.

4 november